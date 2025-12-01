Yangwang U8L проверили на прочность автобусом

Внедорожник Yangwang U8L проверили на прочность падающей пальмой и автобусом

В рамках PR-кампании, связанной с запуском нового удлиненного люксового внедорожника Yangwang U8L, компания BYD выпустила оригинальный видеоролик.

На видео проверяют прочность кузова, роняя на него реальное дерево, и жесткость рамы, используя 12-тонный автобус.

Запись начинается с впечатляющего момента: на область передней водительской стойки внедорожника падает пальма. Оператор поэтапно увеличивает силу удара, с расстояниями 3, 4 и 5 метров. Несмотря на эти испытания, визуально кузов остается практически без повреждений, а водительская дверь открывается и закрывается без проблем даже после трёх попыток.

Наибольшее внимание привлекает завершающий этап тестирования, когда на середину рамы подвешивают автобус весом 12 тонн. На первый взгляд кажется крайне маловероятным, что автомобиль сможет выдержать такую нагрузку, однако Yangwang U8L успешно справляется с этим испытанием.

Yangwang U8L был впервые представлен в апреле на Шанхайском автосалоне. Длина автомобиля составляет 5400 мм, а колесная база 3250 мм. Силовая установка включает четыре электромотора и ДВС, которые суммарно развивают 1197 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. Внедорожник предлагает режимы «плавания» и «танкового разворота».

