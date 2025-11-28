Какой штраф грозит за езду с привязанной к машине «ватрушкой»

В ГАИ рассказали о штрафах за катание на привязанном к автомобилю тюбинге

Госавтоинспекция предостерегла водителей от опасных развлечений, связанных с катанием пассажиров на тюбингах, «ватрушках» и санках, привязанных к автомобилям. Правила дорожного движения (ПДД) запрещают такие действия. За это нарушение будут нести ответственность как водители, так и катающиеся.

В ведомстве пояснили, что если катающийся окажется на проезжей части, это будет считаться нарушением ПДД, за которое ему грозит штраф в размере 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП России). Для водителя штраф составит 1 тысячу рублей (ч. 2 ст. 12.23 КоАП, за перевозку людей вне кабины автомобиля). Кроме того, если из-за действий водителя погибнет человек, ему может грозить уголовная ответственность.

ГАИ подчеркивает, что такие действия, как со стороны автомобилистов, так и со стороны других участников дорожного движения, представляют собой опасность для окружающих.

Стремясь развлечься, водители ставят под угрозу жизнь и здоровье тех пассажиров, которые находятся вне транспортного средства.

В завершение своего обращения Госавтоинспекция отметила, что «надувные санки слишком скользкие и непредсказуемые», и рекомендовала выбирать для катания места, удаленные от проезжей части – в целях безопасности и предотвращения несчастных случаев.

