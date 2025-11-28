В Запорожской области начнут торговать новыми «Ладами»

В Мелитополе появится автосалон марки Lada. В столице региона стартует строительство дилерского центра, который планирует получить статус участника свободной экономической зоны Запорожской области. Компания ООО «Мелитополь-Лада» планирует торговать автомобилями, а также заниматься послепродажным обслуживанием проданной техники.

В ходе торжественного подписания меморандума (об организации дилерского центра на территории региона) на базе Мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» были представлены два презентационных автомобиля LADA Granta и LADA Iskra.

Между тем, стало известно, что самая дорогая Lada Niva Travel будет стоить 1 785 000 рублей. Более того, оказался раскрыт полный перечень комплектаций. Изначально АвтоВАЗ заявлял, что для покупки будут доступны пять версий: Classic, Comfort, Life, Enjoy и Techno. Но сейчас список откорректировали.