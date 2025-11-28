Динозавр, переживший «электрички»: Chevrolet Express вступает в 2026 модельный год

Корпорация General Motors начала принимать заказы на фургон Chevrolet Express 2026 модельного года, хотя ранее предполагалось, что 2025 год станет для этого ветерана коммерческих перевозок последним. Но так вышло, что электрический фургон BrightDrop, который должен был заменить Chevrolet Express, провалился на рынке и уже снят с производства, а Chevrolet Express живёт и здравствует, продажи его растут.

© Колеса.ру

Актуальный рамный фургон Chevrolet Express выпускается с 1995 года — это одна из старейших моделей на американском рынке, древнее только прямой конкурент Ford E-Series — он в строю аж с 1991 года, но Ford E-Series сейчас предлагается только в виде «головастика» (шасси с кабиной), а вот семейство Chevrolet Express присутствует на рынке в полном составе — фургон, микроавтобус (до 15 мест) и шасси с кабиной, доступны два варианта колёсной базы и два уровня грузоподъёмности (версии 2500 и 3500).

Последнее существенное обновление Chevrolet Express получил в 2020 году, тогда его стали оснащать свежим на тот момент 6,6-литровым бензиновым V8 L8T (406 л.с., 629 Нм). Этот двигатель доступен в виде опции и сегодня, а базовым для Chevrolet Express является 4,3-литровый V6 LV1 (280 л.с., 404 Нм). Оба двигателя сейчас идут в комплекте с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», ведущие колёса, разумеется, задние. Дизельные версии были сняты с производства в 2022 году из-за низкого спроса.

В том же 2022 году американские СМИ сообщали, что выпуск Chevrolet Express и родственного фургона GMC Savana прекратится до конца 2025 года, поскольку General Motors готовилась вывести на рынок очень перспективные, как её казалось, электрические фургоны BrightDrop — ожидалось, что к 2026 году они оставят бензиновых динозавров не у дел. Но всё вышло ровно наоборот: ранее этой осенью выяснилось, что проект BrightDrop, в который были вбуханы миллиарды долларов, оказался никому ненужным пшиком, покупателей он не заинтересовал и был закрыт — производство фургонов BrightDrop прекратилось ещё в начале года, сейчас дилеры мучительно продают остатки.

Между тем спрос на Chevrolet Express в США за первые три квартала этого года вырос на 44,3% до 43 637 шт. и, разумеется, при таких коммерческих показателях снимать с производства давно окупившую себя модель было бы фантастической глупостью. На этой неделе General Motors открыла конфигуратор для Chevrolet Express 2026 модельного года, и пока неизвестно, когда и в каком виде у этой немолодой «рабочей лошадки» может появиться преемник — стратеги GM просто не могли себе представить, что кому-то в второй половине 2020-х будут нужны в огромном количестве бензиновые фургоны, электромобильное будущее казалось неизбежным и гарантированным.

В 2026 модельный год Chevrolet Express вступил без существенных изменений, немного расширен список опций (например, наконец-то добавлена возможность Bluetooth-подключения) и немного выросли цены, потому что, извините, инфляция… Базовый фургон с V6 и стандартной колёсной базой теперь стоит от 44 605 долларов с учётом доставки, длинный 15-местный микроавтобус с V8 обойдётся минимум в 54 715 долларов.