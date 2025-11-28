Китайский «клон» Toyota RAV4 привезли в Россию

В РФ начались продажи Toyota Wildlander по цене от 4,45 млн рублей

© Toyota

На прошлой неделе открылся автосалон в Гуанчжоу, на котором Toyota-GAC объявили о старте продаж нового Wildlander – локальной копии Toyota RAV4.

Российские частники уже готовы привезти авто под заказ за 4,45 млн рублей с доставкой до Владивостока.

Автомобиль не отличается от глобальной версии внешне, а вот в салоне у кроссовера от GAC-Toyota в некоторых версиях вместо кнопочного селектора трансмиссии может быть установлен старомодный рычаг.

У цифровой приборной панели чуть меньше диагональ экрана.

Силовая установка – 171-сильный гибрид с двухлитровым мотором. Привод полный.

В КНР цены на новый Toyota Wildlander находятся в диапазоне от 130 до 221 тысячи юаней (1,43-2,44 млн рублей).

