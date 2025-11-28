Обновленный Ford Mondeo: официальные фото и дата запуска

Рестайлинг принес седану Ford фары привычной формы, скромные обновки есть и в салоне. Кроме того, по предварительным данным, увеличена отдача моторов. Старт продаж модернизированной четырехдверки намечен на декабрь.

С глобального рынка Ford Mondeo давно ушел, а вот в Китае выпуск модели продолжается – за производство отвечает совместное предприятие Форда и компании Changan. «Поднебесный» седан актуального поколения в строю с 2022-го, теперь же пришло время планового рестайлинга. Первый показ обновленного Mondeo провели на нынешнем автосалоне в Гуанчжоу. Теперь опубликованы полноценные фирменные изображения. Вдобавок китайские СМИ выяснили дату старта продаж – 4 декабря.

После рестайлинга Mondeo лишился двухэтажной головной оптики: вместо отдельных ходовых огней с «заусенцами» и компактных блоков теперь фары привычной формы. С передка также убрали горизонтальную светящуюся полоску. Еще подретушировали бамперы, другой стала и радиаторная решетка, а у задних фонарей новая начинка. Наконец, появились диски иного дизайна, пересмотрена палитра цветов кузова.

По информации местных медиа, размеры прежние. Длина китайского седана Ford Mondeo равна 4935 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2945 мм. Объем багажника в зависимости от модификации – 504 или 520 литров.

В салоне все так же установлено гигантское 27-дюймовое табло с разрешением 4K. При этом у него отныне более мощный процессор на базе Qualcomm Snapdragon 8155, плюс седану обещан более продвинутый голосовой ассистент. В основании «парящей» консоли между передними креслами появилась площадка для беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, подстаканники теперь без шторки.

Китайцы пишут, что двигатели стали чуть мощнее. Младшая турбочетверка 1.5 теперь выдает 196 л.с. и 263 Нм (было 190 л.с. и 258 Нм), отдача топового турбомотора 2.0 составляет 261 л.с. и 408 Нм (было 254 л.с. и 393 Нм). Моторы по-прежнему сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом. В строю остался и гибрид с установкой на базе 1.5T.

Цены рестайлингового седана Ford Mondeo узнаем через неделю. Кстати, в Китае Мондео еще бывает в виде кросс-лифтбека – это бывший Ford Evos. Вероятно, пятидверная модификация обновится позже. Также напомним, что седан китайского производства поставляют в страны Ближнего Востока, вот только там это не Mondeo, а Taurus.