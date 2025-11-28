Bugatti завершила производство суперкара Bolide с легендарным мотором W16

Bugatti Bolide — это очень дорогой трековый суперкар, выпущенный тиражом 40 экземпляров. На этой неделе Bugatti сообщила, что передала последний экземпляр Bolide клиенту. Каждый Bolide обошёлся заказчику в сумму не менее 4 млн евро.

© Колеса.ру

Компания Bugatti впервые представила Bolide осенью 2020 года в виде концепта, а серийную версию показала летом 2021 года, инженерная доводка этой модели продолжалась до начала 2024 года, затем началось ручное мелкосерийное производство, и вот на днях оно закончилось.

Последний экземпляр Bolide имеет двухцветную окраску — тёмный низ цвета Black Blue и светлый верх цвета Special Blue Lyonnais напоминают состоятельному владельцу этой машины о другом Bugatti из его гаража — гоночном Type 35 из второй половины 1920-х, который, наверное, стоит даже больше, чем Bolide.

Некоторые любители Bugatti полагают, что Bolide — это трековая версия суперкара Bugatti Chiron, производство которого завершилось в прошлом году, но на самом деле Bolide позаимствовал у Chiron только двигатель W16, а углепластиковый кузов и шасси в гоночном стиле у него свои собственные, поэтому ему и понадобился полный цикл разработки.

8,0-литровый W16, оснащённый четырьмя турбокомпрессорами, на Bugatti Bolide выдаёт 1600 л.с. и 1600 Нм. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — постоянный полный. Разгон до 100 км/ч занимает 2,2 c, максимальная скорость ограничена на отметке 380 км/ч. Весит суперкар 1450 кг.

Bugatti Bolide не установил ни одного рекорда, но его владельцев, видимо, это не очень смущает, для них Bolide представляет коллекционную ценность и без рекордов. Между тем Bugatti охотно продала Bolide во все главные компьютерные автогонки, так что с ним хорошо знакомы даже самые юные игроманы.

Bolide — не последняя модель с двигателем W16: в строю, то есть в производстве, пока ещё находится дорожный суперкар Bugatti W16 Mistral (тираж — 99 экземпляров), который как раз является производной от модели Chiron. В свою очередь на базе W16 Mistral был недавно сделан Bugatti Brouillard — первенец новой линейки уникальных суперкаров Bugatti для коллекционеров.

Новым базовым суперкаром Bugatti в ближайшее десятилетие или около того будет Tourbillon, его производство начнётся в следующем году, тираж — 250 экземпляров, цена — от 3,8 млн евро. Bugatti Tourbillon оснащён plug-in гибридной силовой установкой, главным компонентом которой стал разработанный с нуля атмосферный 8,3-литровый бензиновый двигатель V16. Клиенты Bugatti терпеливо ждут, когда этот фантастический по звучанию мотор получит новый трековый суперкар французской марки, но пока не было даже анонса такого суперкара.