В РФ стартовали продажи Changan CS75 Plus в комплектации Tech с полным приводом

© За рулем

Первые кроссоверы Changan CS75 Plus с полным приводом в комплектации Tech прибыли в центр «Changan Прагматика» в Санкт-Петербурге.

Здесь отметили, что интерес к версиям с полным приводом вполне обоснован, поскольку кроссовер предназначен для частых выездов за город.

Среди основных обновлений – зимний пакет, динамические светодиоды для оптики, мультимедийная система с тремя объединёнными экранами, подрулевой селектор АКПП, а также массаж и вентиляция сидений, поддержка CarPlay и Android Auto.

В данный момент модель CS75 Plus занимает около 7,5% от общего числа продаж бренда, однако дилеры прогнозируют существенный рост. По мнению «Прагматики», запуск полного привода и улучшение салона помогут привлечь больше покупателей – ожидается, что доля этой модели на рынке вырастет до 15% в следующем году.

Полный привод реализован на базе системы BorgWarner шестого поколения, а под капотом установлен 2-литровый турбомотор в сочетании с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Новое поколение кроссовера получило усовершенствованную платформу и увеличенные габариты.