Каждый владелец Xiaomi YU7 теперь может сделать его уникальным

Xiaomi предложила покупателям YU7 программу индивидуализации электрокара. Электрический Xiaomi YU7, представленный лишь несколько месяцев назад, не просто хорошо продается, а уже сумел обойти по популярности в Китае главного конкурента — Tesla Model Y, что подтверждает статистика. Общие продажи автомобилей Xiaomi в Китае достигли 48 654 единиц. Из этого количества 33 662 машины пришлось на модель YU7. Очевидно, что успехи седана SU7 скромнее.

© Quto.ru

Стоит отметить, что компания Tesla в октябре реализовала на китайском рынке только 26 100 автомобилей, что и позволило местному новичку выйти в лидеры. С момента старта отгрузок клиентам в июле этого года компания Xiaomi, по оценкам экспертов, уже поставила около 70 тысяч внедорожников YU7.

На волне этого успеха производитель объявил о запуске сервиса персонализации. На автосалоне в Гуанчжоу был представлен концепт YU7 Max в уникальном фиолетовом цвете Crystal Purple как символ новой стратегии.

Можно сказать, что эта услуга станет аналогом программы Porsche Paint to Sample. В планах Xiaomi — внедрить более 100 специальных цветов кузова в течение трёх лет. Этот подход кардинально отличается от философии Tesla, которая в угоду эффективности производства и прибыли предлагает покупателям всего несколько стандартных вариантов окраски и комплектаций.

Полный перечень доступных цветов пока не опубликован, но известно, что заказ особого покрытия будет стоить от 11 тысяч юаней (от 121 тысячи рублей). В рамках сервиса кастомизации клиенты также смогут выбрать дизайн легкосплавных дисков и окрасить тормозные суппорты от производителя Brembo в желаемый цвет.

Технически базовые версии YU7 с одним мотором получают силовую установку на задней оси мощностью 315 лошадиных сил (235 киловатт) и крутящим моментом 528 ньютон-метров. Энергию обеспечивает батарея ёмкостью 96,3 киловатт-часа. В линейке есть модификации с двумя двигателями, развивающие 489 лошадиных сил (365 киловатт) и 681 лошадиную силу (508 киловатт) соответственно.