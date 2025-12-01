Lotus отступает от «электрических» планов и готовит гибриды

Первый гибридный кроссовер Lotus выйдет на рынок в 2026 году. Пять лет назад британский бренд сделал громкое заявление о своём намерении перейти исключительно на выпуск электрокаров. Такие модели, как Eletre, Emeya и Evija, должны были ознаменовать новую эру. Однако, следуя общему тренду, компания пересмотрела свою позицию и теперь признаёт, что гибридные технологии не стоит списывать со счетов.

Первым шагом в новой стратегии станет подключаемый гибрид на базе кроссовера Eletre. Эта модель призвана объединить экологичность электромобиля с привычной практичностью двигателя на горючем топливе. Год назад компания уже анонсировала разработку такой системы, но детали держала в секрете. Теперь период молчания подошел к концу.

На недавней встрече с инвесторами генеральный директор Lotus Фэн Цинфэн официально подтвердил характеристики новинки. Дебютный гибридный автомобиль получит суммарную мощность в 912 лошадиных сил. Планируется, что первые покупатели в Китае смогут приобрести его уже в первом квартале 2026 года, а на европейский рынок модель поступит чуть позже в течение года.

Всего в ближайшие несколько лет бренд представит три гибридные модели. Если первой станет версия Eletre, то второй, вероятно, окажется седан Emeya. Третьей новинкой будет более компактный, чем Eletre, внедорожник, выход которого намечен на 2027 год. Пока этот проект носит кодовое имя Vision X.

Саму технологию инженеры Lotus гордо назвали «Гипергибрид» (Hyper Hybrid). Она строится на 900-вольтовой электрической архитектуре, которая обеспечивает исключительно быструю зарядку. При использовании мощной зарядной станции батарея сможет восполнить заряд с 10 до 80% всего за 10 минут. При этом двигатель внутреннего сгорания в этой системе будет работать в качестве генератора, подпитывая аккумулятор во время движения автомобиля. Каким именно будет этот двигатель, в Lotus пока не уточняют.

Кроме сопоставимой с электрокарами мощности, гибриды Lotus получат большой запас хода. Если полностью электрический Eletre в зависимости от комплектации может проехать от 409 до 600 километров, то версия с системой Hyper Hybrid сможет преодолеть без дозаправки и подзарядки до 1 100 километров.

Как пояснил Фэн Цинфэн, решение добавить гибриды в модельный ряд позволит компании укрепить свои позиции в тех странах, где переход на чистые электромобили пока происходит не так быстро.