Новые подробности о Cupra Raval: технические данные и цена стартовой версии хот-хэтча

Серийный «горячий» хэтчбек испанской марки, который пока по-прежнему спрятан за маскировочной плёнкой, показался на новых официальных снимках. Старт продаж намечен на 2026 год.

© Колеса.ру

Модельная линейка испанского бренда в относительно скором времени должна пополниться хот-хэтчем, которому присвоили название Cupra Raval. Компания уже давно интригует этой новинкой: ещё в сентябре 2021 года на автосалоне в Мюнхене был представлен концепт под названием UrbanRebel. Летом 2022-го появился более близкий к серийному исполнению одноимённый шоу-кар. В мае 2023-го Cupra продемонстрировала предсерийный вариант и рассекретила официальное имя, кстати, стоит напомнить, что Raval получил название в честь одного из кварталов Барселоны.

Серийный, но замаскированный хот-хэтч Cupra Raval был показан в сентябре 2025-го в рамках Мюнхенского автосалона. Теперь, в преддверии скорой премьеры, испанская марка решила напомнить о пятидверке, продемонстрировав её ещё раз, к сожалению, по-прежнему в камуфляже. Отметим, для маскировочной плёнки был использован принт с картой района Раваль одного из красивейших городов страны.

Будущая новинка Cupra получила выразительные выштамповки на капоте, крупную «раскосую» головную оптику, довольно большой воздухозаборник с сетчатым рисунком, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Raval снабдили обычными наружными зеркалами, выдвижными дверными ручками, черными передними и центральными стойками крыши, а также оригинальными 19-дюймовыми колёсными дисками, рисунок которых напоминает диск циркулярной пилы.

Известно, что такие запоминающиеся «катки» положены топовой версии VZ Extreme, они обуты в шины шириной 235 мм. Ещё у такого варианта увеличена на 10 мм колея, имеется спортивная подвеска DCC повышенной жёсткости (+5%), электронный дифференциал повышенного трения, спортивные поворотные кулаки. В салоне этой версии Cupra Raval установлены ковшеобразные кресла Dinamica.

В основу новинки испанской марки ляжет платформа MEB+, которая породнит её с хэтчбеком Volkswagen ID. Polo и паркетником Skoda Epiq. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у Cupra Raval будут версии только с одним электромотором, расположенным на передней оси. Его отдача у топ-версии VZ Extreme составляет 226 л.с. Запас хода на одной зарядке у этого хот-хэтча сравнительно скромный – около 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

Теперь появилась информация о двух версиях попроще, с которыми новинка тоже выйдет на рынок на момент старта продаж. Речь идёт о стартовом исполнении Dynamic и среднем Dynamic Plus. Максимальная мощность электромотора у них составляет 211 л.с., дальнобойность без подзарядки – примерно 450 км. В списке оснащения среднего варианта числятся расширенный комплекс ADAS, парковочный помощник, матричная головная оптика и аудиосистема с 12 динамиками.

Старт производства и начало продаж Cupra Raval намечены на 2026 год. В компании раскрыли и ориентировочный ценник базовой версии хэтчбека: на европейском рынке за него попросят около 26 000 евро (эквивалентно примерно 2,34 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, стоимость «родственника» Volkswagen ID. Polo, по плану компании, не должна превысить 25 000 евро (около 2,25 млн рублей).