Китай стал крупнейшим в мире поставщиком бюджетных электрокаров

Китай вызывает в мире шок ценами на свои электромобили. На автосалоне в Гуанчжоу китайские производители ясно дали понять свое намерение — сделать электромобили и гибриды доступными для всех. Рынок наводняют новые модели, чьи цены начинаются всего от 100 тысяч юаней (около 1,1 миллиона рублей).

© Quto.ru

Среди новинок — электрокар Leapmotor A10, который, как ожидается, будет стоить около 100 тысяч юаней и ориентирован на экспорт. Компания Nio привлекла внимание своим праворульным субкомпактом Firefly с аналогичной ценой, анонсировав его выход на 17 новых рынков в следующем году. GAC также не осталась в стороне, представив внедорожник Aion i60 с увеличенным запасом хода стоимостью от 109 800 юаней (около 1,2 миллиона рублей).

Агрессивная экспансия подпитывается ожесточенной ценовой войной внутри самого Китая. Производители борются за долю рынка, и самая жаркая битва разворачивается именно в бюджетном сегменте. Яркое подтверждение тому — статистика продаж.

Так, за три квартала этого года в Поднебесной было продано 2,35 миллиона электромобилей и гибридов в ценовой категории от 100 001 до 150 тысяч юаней. Этот сегмент стал крупнейшим в стране, тогда как за аналогичный период прошлого года в нем было продано менее 1,5 миллиона машин.

Однако у медали есть и обратная сторона. Стремление к доступности бьёт по прибыли самих автогигантов. Например, у компании BYD в третьем квартале чистая прибыль сократилась на 30%, что стало первым спадом за четыре года. Аналогичная ситуация у Great Wall, когда при росте продаж на 20% прибыль также упала на 30%.

Несмотря на внутренние проблемы, экспортная мощь Китая только растёт. За девять месяцев года китайские бренды поставили за рубеж 1,75 миллиона «зелёных» автомобилей, что на 89% больше, чем годом ранее. Это доказывает, что волна бюджетных электрокаров из Поднебесной готова поглотить весь мир.