В Саратове продают «Волгу» 1969 года в идеальном состоянии

В Саратове продают советскую классику — «Волгу» 1969 года в идеальном состоянии. Саратовец выставил на продажу свой автомобиль — «Волгу» ГАЗ-21, сошедшую с конвейера в 1969 году. Машина привлекает внимание не только своим возрастом, но и цветом, прекрасным состоянием, а также ценой.

© Quto.ru

Продавец просит за этот раритет 5,5 миллиона рублей. Местные СМИ сообщают, что именно столько сейчас стоит стандартная двухкомнатная квартира на вторичном рынке Саратова. Владелец советской легенды не исключает возможности обмена, но свои условия не конкретизировал.

Этот экземпляр выделяется своим редким красно-коралловым оттенком кузова. В соцсетях знатоки уже отметили, что «кузов точно был перекрашен», потому что «в то время такого цвета не было». Но продавец и не скрывает, что автомобиль прошёл капитальный ремонт. Правда, ничего не уточняет про перекрашивание.

Напомним, «Волга» ГАЗ-21 производилась на Горьковском автозаводе на протяжении 14 лет — с 1956 по 1970 год. В те времена она считалась быстрой и комфортабельной машиной, которую выделяли для партийных работников и государственных служащих. Также «двадцать первые» массово работали в таксопарках и милиции. Самыми распространёнными вариантами цвета кузова были чёрный, бежевый, голубой и жёлтый.