Lada Niva Sport в новом цвете впервые сняли на фото

Компания "Лада Спорт" готовится к расширению палитры эмалей для спорт-версии внедорожника Niva Legend. Глава подразделения Владислав Незванкин опубликовал фотографию с кузовом Lada Niva Sport в красном цвете.

© Российская Газета

Красного цвета в официально представленной палитре Lada Niva Sport нет. Внедорожник, согласно конфигуратору, можно заказать в трех "бесплатных" цветах - белом, черном и темно-зеленом "Несси", а также в "металликах", за которые потребуется доплата 20 000 рублей: темно-сером "Борнео", серебристом "Платина", золотисто-коричневом "Кориандре".

Lada Niva Sport можно купить, начиная от 1,7 млн рублей. Внедорожник комплектуется 122-сильным двигателем объемом 1,6 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода.

В будущем у "Нивы" появится модификация с двигателем мощностью 144 л.с.