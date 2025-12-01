2026 год грозит повышением цен на автомобили

В 2024-2025 годах на авторынке сложилась нетипичная ситуация: цены практически не росли, и при этом дилеры не скупились на скидки и бонусы. Но ситуация может кардинально измениться в 2026 году, считают эксперты.

© Российская Газета

Средневзвешенный рост составил 6% в прошлом году и около 4% за первые десять месяцев текущего - фактически ниже инфляции. Это выглядело спокойным финалом после трехлетнего марафона удорожания, когда рынок прибавлял по 18%, 20% и даже 24% в год, напоминает Сергей Целиков, глава агентства "Автостат".

Но впереди - новый цикл повышения. Уже в декабре вступает в силу увеличенный утильсбор, с января меняются налоговые правила, а тарифная нагрузка и накопившаяся инфляция создают дополнительное давление на себестоимость.

Целиков подвел итоги опроса аудитории Telegram-канала "Автостата", состоящей преимущественно из отраслевых специалистов: большинство участников закладывают ощутимый подскок цен.

Примерно две трети респондентов считают, что в 2026 году автомобили подорожают на 5-20%. Лишь около 10% ожидают минимальной динамики - в пределах 5%. Еще 16% настроены более категорично и прогнозируют рост выше 20%.