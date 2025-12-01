Пикап Nissan Frontier Pro собирается конкурировать с BYD и GWM

Мощный гибридный пикап Nissan Frontier Pro составит конкуренцию BYD и GWM

Nissan подтвердил планы по запуску в продажу в Австралии гибридного пикапа Frontier Pro, произведенного в Китае.

Эта модель, разработанная совместно с Dongfeng, должна поступить в автосалоны к 2027 году и стать прямым конкурентом новым гибридным внедорожникам от BYD, GWM и Ford.

Этот шаг знаменует конец эпохи, когда единственным пикапом Nissan в Австралии была модель Navara. Понимая, что одной обновленной Navara может быть недостаточно в условиях растущей конкуренции, японский бренд решил усилить свое присутствие в регионе.

После недавнего анонса новой Navara компания проинформировала дилеров о скором пополнении линейки мощным гибридом Frontier Pro. Правда, перед выходом на рынок автомобиль потребует доработки для правостороннего движения, существующего в Австралии.

Новинка впечатляет техническими характеристиками: подключаемый гибридный силовой агрегат с 1,5-литровым турбодвигателем выдает суммарно 402 л.с. мощности и 800 Н·м крутящего момента. Этого достаточно для буксировки до 3,5 тонн, а запас хода только на электротяге составляет около 135 км. Оснащение включает современные 10-дюймовую цифровую панель приборов и 14,6-дюймовый медиаэкран, а также функцию питания внешних устройств и комфортабельные кресла с функциями подогрева и вентиляции.

Добавим, что на китайском рынке существует еще пикап Dongfeng Z9, от которого Nissan Frontier Pro отличается только эмблемами и оптикой. В Россию его тоже обещали привезти, правда, под дочерним брендом Oting.