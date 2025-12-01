Прошла официальная премьера Volkswagen Magotan 2026 с ценами от 2 млн рублей

Состоялась официальная премьера Volkswagen Magotan 2026 модельного года. Автомобиль представлен в пяти комплектациях, цены варьируются от 180 до 247 тыс. юаней, что эквивалентно 2,0-2,75 млн рублей. Внешний вид и интерьер остались без изменений, основное внимание уделено улучшению оснащения и цифровых функций.

Ключевое обновление – это усовершенствованная система автономного вождения IQ.Pilot, которая теперь предлагает расширенные возможности помощи водителю.

Она включает высокоскоростной адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического входа и выхода с развязок, а также возможность обгонов и перестроений. В городских условиях система способна распознавать светофоры, останавливаться и начинать движение, объезжать препятствия и избегать столкновений с пересекающими полосу движения транспортными средствами.

Мультимедийная система также претерпела изменения: в неё добавлена динамическая подсветка, улучшена визуализация IQ.Pilot, расширен функционал голосового помощника и добавлена поддержка крупных языковых моделей.

Кроме того, в автомобиле присутствует усовершенствованный Bluetooth-ключ, беспроводная зарядка мощностью 40 ватт, а также возможность дистанционного управления климат-контролем и окнами. Рулевое колесо теперь изготавливается из экологически чистого микроволокна и оснащено физическими кнопками вместо сенсорных.

Технические параметры остались прежними: версии 300TSI и 380TSI оснащаются 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и 2,0-литровым мотором мощностью 220 л.с. Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатыми роботизированными трансмиссиями («сухой» и «мокрой» соответственно).