Geely анонсировала обновленный Coolray для глобального рынка

Компания Geely анонсировала обновлённый кроссовер Coolray для глобального рынка
Компания Geely представила обновлённый кроссовер Coolray, предназначенный для глобального рынка.
Внешний вид модели повторяет китайскую версию Coolray L, дебютировавшую в 2024 году, обладая крупной решёткой радиатора, объединёнными задними фонарями и размерами 4380х1800х1609 мм.
Внутри обновлённого Coolray установлен 14,6-дюймовый сенсорный экран, работающий на медиасистеме Flyme Auto с поддержкой Huawei HiCar и Carlink. Также имеется цифровая панель приборов с 8,8-дюймовым экраном и беспроводная зарядка для смартфонов.
Что касается оснащения, в автомобиле предусмотрены 6 динамиков, система кругового обзора, электропривод багажника, светодиодные фары и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.
Под капотом располагается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 181 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод передний, разгон до 100 км/ч занимает 7,6 секунды. Первоначально обновлённый Coolray появится в продаже в Латинской Америке, а позже доступен станет и в других регионах.