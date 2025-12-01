В России рекордно выросли продажи подержанных мотоциклов

В России в октябре 2025 года было куплено 8,4 тыс. мотоциклов с пробегом, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

© Газета.Ru

Самой популярной маркой на вторичном рынке мототехники в октябре 2025 года осталась японская Honda, доля которой составила 16% от общего количества, что эквивалентно 1 363 экземплярам. На втором месте находится японская Yamaha (909 шт.), за которой располагаются немецкая BMW и японская Suzuki (по 567 ед.). В пятерку лидеров вошел и отечественный бренд «ИЖ» (566 ед.).

До этого концерн «Калашников» разработал новые электрические мотоциклы марки «Иж», ориентированные на коллекционеров и фанатов мототехники.

«Новинками двух- и трехколесной техники стали электрическая версия мотоцикла с коляской «Иж Ю2 Электро», обновленный электрический мотоцикл класса эндуро с вариаторной коробкой передач «Иж Эндуро 4» и электрический четырехместный прогулочный автомобиль «Иж Кэб», — отмечается в сообщении концерна.

Мотоцикл с коляской и одиночный эндуро снабжены электродвигателями мощностью 4 кВт. «Иж Ю2 Электро» развивает максимальную скорость в 90 км/ч и обладает запасом хода в 60 км. Его масса — 350 кг. Среди доступных для мотоцикла опций — светодиодные фары и фонари, полный привод и дополнительный аккумулятор для установки в коляску.

Ранее концептуальный «Иж Комби» с форума «Армия» выставили на продажу.