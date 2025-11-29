В Подмосковье несколько водителей повредили колеса на Шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Отмечается, что инцидент произошел в районе города Балашиха. По данным канала, за час более 4-х машин пробили покрышки или повредили колесные диски.

Судя по фото и видео, в левой полосе образовалась большая яма, которая, скорее всего, и стала причиной нескольких аварий.

До этого стало известно, что музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток».

В сентябре 2024 года глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.