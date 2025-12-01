Коди Такер: Scout Motors быстро приближается к серийному выпуску автомобилей

Американская компания Scout Motors, возрожденная при участии Volkswagen, выходит на финишную прямую: представлен окончательный дизайн внедорожника и пикапа, который в значительной степени соответствует ранним концептам.

Вице-президент по коммерческим операциям Коди Такер сообщил изданию Automotive News, что проект «очень быстро приближается» к созданию настоящих серийных моделей.

Несколько тестовых прототипов уже прошли расширенные дорожные испытания по всему миру. Завершился первый этап холодовых испытаний в Швеции, а впереди запланирован новый цикл тестирования в условиях низких температур.

По словам главного дизайнера Криса Бенджамина, главное отличие прототипов от серийных автомобилей заключается в дневных ходовых огнях, которые в прототипах плавно переходили в металл крыльев. Эта сложная конструкция оказалась слишком дорогой для массового производства, поэтому она была заменена на более простую, но аккуратную штампованную деталь.

Scout анонсировал выпуск моделей в двух версиях: с полностью электрической силовой установкой и в форме последовательного гибрида, что позволит гибко корректировать объемы производства в зависимости от рыночного спроса. Сначала на рынок выйдет гибридная версия.

Предсерийная сборка начнется в конце 2026 года, а первые поставки клиентам ожидаются в 2027 году. К этому времени рынок электромобилей может снова начать расти, и Scout будет готов предложить обе силовые установки.

Архитектура новых автомобилей представляет собой результат сотрудничества Volkswagen и Rivian, с электрической базой от последнего и батареями от PowerCo – дочерней компании Volkswagen Group. Начальная цена автомобилей не превысит 60 000 долларов, окончательная стоимость будет объявлена позже. Scout Motors планирует вскоре раскрыть новые подробности.