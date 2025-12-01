В России подешевел один из китайских кроссоверов

Кроссовер Omoda C5 получил в РФ новую базовую версию 2025 года.

Марка Omoda увеличила ассортимент своих кроссоверов в России, представив вторую комплектацию Omoda C5 2025 года.

К полноприводной версии Active, запущенной в октябре, добавилась новая модификация Drive с полным приводом, цена которой на 250 тысяч рублей ниже.

Теперь самая доступная модель Omoda C5 2025 стоит 2 629 900 рублей, в то время как комплектация Active того же года оценивается в 2 879 900 рублей. Все новинки Omoda C5 лишь с полным приводом, в отличие от предшествующих моделей, у которых три из шести комплектаций были переднеприводными.

Цены на Omoda C5:

Fun 1.5T CVT – 2 429 900 руб.

Lifestyle 1.5T CVT – 2 579 900 руб.

Ultimate 1.5T CVT – 2 779 900 руб.

Drive 1.6T AWD DCT – 2 679 900 руб.

Active 1.6T AWD DCT – 2 829 900 руб.

Supreme 1.6 AT AWD DCT – 3 029 900 руб.

Drive 2025 1.6 AT AWD DCT – 2 629 900 руб.

Active 2025 1.6 AT AWD DCT – 2 879 900 руб.

Информация о составе новой комплектации Drive 2025 от производителя отсутствует, предполагается, что она аналогична комплектации 2024 года. На сайте Omoda цены представлены только для моделей предыдущего года.

Обновленная Omoda C5 продается в России с декабря прошлого года и по-прежнему предлагается с двумя силовыми агрегатами в зависимости от привода: переднеприводные версии комплектуются 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. и вариатором (CVT), тогда как полноприводные модели оснащены 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатой трансмиссией DCT с двойным сцеплением.

