На аукционе продали Dodge Viper RT/10 1994 года с пробегом всего 825 миль

На аукционе Bring A Trailer продали Dodge Viper RT/10 1994 года с пробегом всего 825 миль (1330 километров).

© Carakoom

Легендарный суперкар 90-х оснащён 400-сильным 8,0-литровым V10, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой и самоблокирующимся дифференциалом.

Кузов окрашен в красный цвет Viper Red и сочетается со светлым кожаным салоном. В оснащение входят съёмные чёрные мягкая крыша и заднее стекло, 17-дюймовые трёхспицевые диски, виниловые застёгивающиеся окна, кассетная магнитола и кондиционер.

За автомобиль заплатили $60500 или 4,7 миллиона рублей по текущему обменному курсу.

Dodge Viper RT/10 — один из самых ярких и дерзких американских спорткаров 1990-х, ставший символом возвращения «настоящих» масл-каров, построенных на грубой силе и минимуме электроники.

Он дебютировал в 1991 году как предсерийная модель, а полноценное производство началось с 1992-го. Это был крайне аскетичный родстер, созданный по образу и подобию классических американских машин 1960-х, прежде всего Shelby Cobra.

Автомобиль разрабатывался подразделением Team Viper под руководством Боба Лутца и Кэрролла Шелби, который выступал консультантом.

Главной особенностью машины стал огромный 8-литровый V10, переработанный специалистами Lamborghini (тогда принадлежавшей Chrysler). Атмосферный мотор выдавал 400 сил и 630 Н·м в ранних версиях, сочетаясь с 6-ступенчатой механической коробкой BorgWarner T56.

Привод — задний, без антипробуксовочной системы и без ABS в первые годы. Такой подход делал Viper настоящей «ручной гранатой», требующей осторожности, но дарящей уникальные ощущения.

RT/10 отличался минимализмом: съёмные боковые «окна» из мягкого пластика, простейший тент, почти отсутствующая шумоизоляция и жар от двигателя, который проникал в салон.

Но всё это лишь подчёркивало характер машины — она была создана не для комфорта, а для чистой скорости. До 100 км/ч Viper разгонялся примерно за 4,5 секунды, а максимальная скорость превышала 260 км/ч.

Внешне автомобиль узнаваем благодаря длинному капоту, мощным аркам, круглым фарам и характерному боковому выхлопу — визитной карточке ранних Viper.

Позднее, к середине 1990-х, модель получила улучшенную отделку, стеклянные боковые окна, подушки безопасности и ряд мелких доработок, но в основе оставалась всё той же брутальной и неукротимой машиной.