Кибератака на Jaguar Land Rover привела к резкому падению производства авто

Производство новых автомобилей в Великобритании в октябре сократилось на 24% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной стала масштабная кибератака на крупнейшего автопроизводителя страны — Jaguar Land Rover.

© Ferra.ru

Атака произошла 31 августа, после чего компания была вынуждена полностью остановить все производственные линии. Полностью восстановить работу удалось только к середине октября. Из-за этого заводы JLR, выпускающие модели Range Rover, Evoque и Discovery Sport, весь месяц работали с сильно сниженной мощностью.

Всего в октябре в Великобритании было выпущено всего 59 010 автомобилей — на 18 474 меньше, чем годом ранее.

Глава Ассоциации автопроизводителей и дилеров Великобритании Майк Хоуз назвал этот период «сложным месяцем» для отрасли. При этом он выразил оптимизм относительно будущего.