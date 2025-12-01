В РФ продают "капсулу времени" ЗАЗ-968 "Запорожец"

В ходе мониторинга сайтов с объявлениями о продаже автомобилей нередко всплывают "капсулы времени". Но внимание к этому автомобилю привлекло не только хорошее состояние, но и очень низкая цена, сопоставимая буквально со стоимостью нового флагманского смартфона.

В Белгородской области "Российская газета" обнаружила в продаже ЗАЗ-968, выпущенный в 1989 году. Продавец сообщил, что последние 20 лет автомобиль стоит в гараже, а до этого эксплуатировался пожилым человеком. Судя по пробегу 21 тысяча километров, совсем немного.

В описании указано, что "Запорожец" в модификации "МД". Это означает, что малолитражка адаптирована для людей с ограниченными возможностями, а именно - с одной поврежденной ногой.

У таких машин есть лишь одна педаль - сцепление. Функция газа возложена на массивные "лопухи" на руле, а торможение осуществляется большим Г-образным рычагом на центральном тоннеле.

Внешне "капсула" выглядит достойно, а вот набивка переднего сиденья пострадала - есть следы от долго стоявшего тяжелого предмета, который оставил на поролоне характерные вмятины.

Но на все недостатки, пожалуй, можно закрыть глаза из-за цены - продавец скинул ее до 110 000 рублей, поэтому торга не предусматривается никакого.