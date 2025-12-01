Mitsubishi Triton Savana получил шноркель для бродов и полный арсенал внедорожника

Mitsubishi Triton Savana: эксклюзивный внедорожник получат 80 счастливчиков

В Бразилии дебютировала Mitsubishi Triton Savana – специальная версия, созданная для покорения самых сложных маршрутов, но ее тираж строго ограничен всего 80 экземплярами.

В основу автомобиля легла топовая комплектация Katana, которую усилили целым рядом полезных функций.

Покупатели получают готовый к приключениям автомобиль, в стандартное оснащение которого уже входят подножки, багажник на крыше и ключевой элемент для бездорожья – шноркель. Благодаря ему пикап может преодолевать броды глубиной до 800 мм, что на 300 мм больше, чем у стандартной модели. Внешний облик подчеркивают 18-дюймовые черные диски и эксклюзивные цвета кузова.

Под капотом Savana скрывается знакомый мощный дизельный двигатель объемом 2,4 литра с двумя турбинами, выдающий 202 л.с. Он агрегатироуется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. У автомобиля продвинутая система полного привода Super Select II, с семью режимами движения.

Уникальный статус Triton Savana подчеркивает не только оснащение, но и цена. Стартовый ценник на пикап установлен на отметке в 65 100 долларов, это около 5 млн рублей.