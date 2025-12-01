Uber запустил полностью беспилотное такси

В ОАЭ запустился сервис беспилотных такси от Uber и WeRide

В Москве заказ беспилотного такси хотят сделать возможным с 2026 года, а в Абу-Даби это реально уже сегодня.

Правда, зона действия такси-беспилотников пока ограничена даже не столицей ОАЭ, а расположенным рядом с ней островом Яс площадью 25 кв.км. В экспериментальном режиме автоматические таксомоторы колесили по этому знаменитому туристическому центру с 2024 года, но тогда за рулем находился водитель-контролер, способный перехватить управление. Теперь же все процессы – полностью автономные.

Сервис запущен в партнерстве Uber и китайской WeRide, у которой роботакси являются основным профилем.

В качестве автомобилей используются пятиместные электрические минивэны Farizon SuperVan от концерна Geely. Переоборудование в полноценный беспилотник потребовало внедрения около 20 дополнительных датчиков и камер.

Пока заказать роботакси можно только на территории Яса, но планы у партнеров серьезные. В течение пяти лет сервис собираются масштабировать до 15 городов ОАЭ и начать выход в Европу.