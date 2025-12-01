Вокруг шестиколёсной Ferrari Testarossa развернулась настоящая драма

Больше года назад в сети всплыла странная, почти кощунственная шестиколёсная Ferrari Testarossa, и она моментально привлекла к себе всеобщее внимание. Удлинённое, сюрреалистичное создание вызвало любопытство, недоверие и массу вопросов.

© Carakoom

Теперь, после месяцев тишины, наконец-то появились официальные подробности. История этого проекта оказалась насыщена драмой, срывами сроков и творческими конфликтами. Работы продвигались медленно, и, судя по всему, сама вселенная намекала, что некоторые идеи лучше не воплощать.

В начале 2024 года мастерские Danton Art Kustoms и Frechy Export LLC построили шестиколёсный AM General Humvee, у которого ведущими были только две колеса. Сил ему придавал V8 Hellcat Hemi.

На фото и в теории он выглядел эффектно. Машину продали Ричарду Роулингсу из Gas Monkey Garage, а затем она ушла с аукциона Barrett-Jackson за 750 000 долларов (примерно 58 млн рублей по текущему курсу).

Эта продажа должна была стать началом нового партнёрства: при успешном результате Gas Monkey Garage якобы должен был профинансировать их следующий проект — шестиколёсную Ferrari Testarossa.

После этого — тишина. Никто ничего не видел и не слышал. И вдруг три недели назад появляется пост в социальных сетях с Роулингсом и машиной, а в комментариях — Алекс Дантон с заявлениями, которые мгновенно разожгли скандал.

Он написал о Роулингсе и GMG следующее:

«Так легко украсть и присвоить себе чужую работу. Карма существует. Да, лжец и вор — я сделал всё, они не прикрутили ни одной гайки. Он даже не заплатил мне больше 10% за мою работу, заставив подписать договор о неразглашении. Они давят людей своей финансовой мощью. Лучше уж я буду работать и показывать своё искусство миру, чем тратить деньги на адвокатов».

По версии Роулингса, однако, Ferrari требовала гораздо больше доработок, чем предполагалось. Якобы почти всё — от сварки до покраски — пришлось переделывать.

Чтобы довести проект до желаемого уровня, потребуется «огромная куча работы». То есть, несмотря на всё уже сделанное, финал ещё очень далёк. Дантон же заявил в комментариях, что машину «уничтожили».

Судя по всему, если бы эта машина могла говорить, она попросила бы прекратить её мучения.