БелАЗ запустил новогоднюю туристическую программу

Открыты новогодние экскурсии на БЕЛАЗ — с Дедом Морозом и 450-тонным самосвалом

Производитель карьерной техники БЕЛАЗ открыл предварительную запись на новогодние туры по заводу.

Туристическая программа для детей и взрослых «В поисках волшебного ключа» предполагает путешествие по локациям индустриального гиганта в компании с Дедом Морозом, Снегурочкой и «их сказочной компанией». В программу включено посещение музея, квест с Дедом Морозом, прогулка по сборочному конвейеру и подъем на палубу 450-тонного самосвала, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, участники экскурсии смогут прокатиться в кабине 90-тонного БЕЛАЗа, посетить новогодние инсталляции и фотозоны, поучаствовать в хороводах и играх – и получить фирменные призы и подарки. Праздничные экскурсионные туры на БЕЛАЗ стартуют 16 декабря и продлятся до 6 января.