Euro NCAP устанавливает новые стандарты безопасности автомобилей

Euro NCAP объявила о крупнейшем пересмотре тестовых протоколов

© За рулем

С 2026 года организация Euro NCAP существенно изменит методику испытаний новых автомобилей, что является самым значительным обновлением с 2009 года. По информации пресс-службы, оценка автомобилей будет проводиться в четыре этапа.

На первом этапе проверяется, насколько водитель может безопасно и комфортно управлять автомобилем.

Второй этап направлен на уменьшении вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Третий этап оценивает защиту как пассажиров, так и пешеходов при столкновении.

Последний, четвертый этап, посвящен повышению безопасности для спасателей после аварий.

Чтобы получить высокий рейтинг, автомобиль должен успешно преодолеть все эти этапы.

Особое внимание будет уделяться системам помощи водителю. Функции, которые резко изменяют направление управления или издают громкие звуковые сигналы, будут получать штрафы, даже если они выполняют свои функции. Кроме того, автомобили будут получать дополнительные баллы за «умные» системы, которые могут распознавать усталость водителя и автоматически реагировать на это.

Помимо этого, производители будут награждены за использование физических кнопок для важнейших функций управления, поскольку сенсорные экраны создают дополнительные отвлекающие факторы.

Ранее «За рулем» сообщал, что дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei.