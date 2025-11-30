В России продают уникальный проект с кабиной от ЗИЛа и мотором от Чайки

В Москве появилась возможность приобрести один из самых необычных автомобилей на российском рынке – уникальный хот-род 2003 года, известный под названием «Бешеная кабина». Этот проект оценен в 4,5 миллиона рублей. Основой для автомобиля послужила доработанная рама с кабиной от грузовика ЗИЛ-157.

Конструкторы расширили переднюю часть кабины, понизили крышу и добавили небольшую площадку сзади, изначально предполагая создание седельного тягача. Под капотом находится 5,5-литровый V8 от ГАЗ-13 Чайка, который работает в паре с механической коробкой передач и приводит в движение заднюю ось. Автомобиль зарегистрирован как самоделка и имеет право на движение по общественным дорогам.

По размещенным фото можно заметить, что «Бешеная кабина» сохранена в хорошем состоянии. Этот эксклюзивный хот-род был создан в Бишкеке в 2003 году и успел привлечь внимание на Московском автосалоне и в профильных изданиях, таких как журнал «За рулем».