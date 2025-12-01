В 2025 году ввезли 186 тыс. праворульных машин

С января по октябрь 2025 года включительно жители России ввезли в страну 185,6 тыс. праворульных автомобилей — на 8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Практически весь объем ввезенных праворульных автомобилей старше 3 лет (98,5%). Лишь 2,6 тысяч штук (1,5%) ввезены в возрасте до 3 лет, соответственно растаможены как новые автомобили», — написал Целиков.

Наибольшее количество среди импортированных в страну праворульных машин пришлось на Toyota и Honda — 64 тыс. машин и 53,2 тыс. машин соответственно. На эти бренды пришлось две трети от общего объема импорта таких автомобилей. В число лидеров в этом сегменте вошли также марки Nissan, Suzuki и Subaru.

