Новый кроссовер Honda Vezel продают в России по вполне адекватной цене

Кроссоверы Honda Vezel доступны на российском рынке с ценами от 1,83 млн рублей

Те, кто ищет доступный кроссовер с льготным утильсбором, могут обратить внимание на Honda Vezel, который завозят в Россию из Китая и Японии в леворульных и праворульных версиях. Цены на данные автомобили начинаются от 1 830 000 рублей.

Кроссоверы китайских марок стоят дороже. Например, минимальная цена на Chery Tiggo 4 с механической коробкой составляет 1 999 000 рублей. Компактный Changan CS35 Plus, учитывая отменённую в октябре скидку, начинается от 2 649 900 рублей, в то время как GAC GS3 обойдётся не менее чем в 2 449 000 рублей.

Компания из Владивостока может привезти новый Honda Vezel за 1 830 000 рублей под заказ. Покупатели получат леворульный кроссовер китайской сборки с салоном из эко-кожи, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold, мульти-рулем, климат-контролем и светодиодной оптикой.

В Чите подобный автомобиль можно заказать за 1 890 000 рублей, в Екатеринбурге его цена составляет 1 940 000 рублей, а в Москве – 1 980 000 рублей. В Красноярске цена немного выше – 1 990 000 рублей, в то время как праворульный полноприводный вариант из Японии предлагается за 2 120 000 рублей.

Кроме того, Honda Vezel можно заказать в Перми, Воронеже, Самаре, Сочи, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Севастополе, Симферополе, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

Автомобиль также доступен для покупки из наличия. Например, в Владивостоке уже привезённый из Китая вариант стоит от 2 550 000 рублей, в Хабаровске и Уссурийске – от 2 650 000 рублей, в Находке – от 2 700 000 рублей, а в Иркутске – от 2 825 000 рублей. Эти автомобили также можно найти в Пензе, Иркутске, Улан-Удэ, Тюмени, Санкт-Петербурге и Москве.

Все указанные модели кроссоверов имеют идентичную техническую начинку. Они оборудованы 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 силы, работающим с бесступенчатым вариатором и, в основном, с передним приводом. Полный привод доступен только для праворульных машин из Японии.