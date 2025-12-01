КАМАЗ представил комбинированную дорожную машину на базе самосвала КАМАЗ-6595

КАМАЗ вывел на рынок комбинированную дорожную машину (КДМ), созданную совместно с «Заводом КДМ» на базе самосвала КАМАЗ-6595.

Сам самосвал для КАМАЗа — это новая модель тяжелого семейства: ее автогигант презентовал в 2025-м в Москве, Санкт-Петербурге и Астане.

Спецавтомобиль на этой базе получил индекс КДМ ЭД445В1 и предназначен он для обслуживания дорог и магистралей в суровых условиях российской зимы. По эффективности машина превосходит предшественников, отмечают на заводе.

Одно из ключевых преимуществ — 9-тонная передняя ось, позволившая увеличить общую нагрузку на автомобиль на 20%. Теперь можно ставить больше дополнительного оборудования — и через это иметь куда больший спектр выполняемых задач, а также большую полезную загрузку. Увеличился и клиренс – а значит, выросла проходимость. Кроме того, на машине стоят новые светодиодные фары с обогревом стекла – это исключает налипание снега и улучшает освещение рабочей зоны дорожной машины на 50%.

Кабина — новая, высокой комфортности, а под ней – двигатель на 483 л.с. Еще одна важная деталь — функция автоматического ограничения скорости при поднятии кузова, что повышает безопасность движения и предотвращает повреждение груза. Такие КДМ ЭД445В1 уже доступны для заказа, сообщает пресс-служба КАМАЗа.