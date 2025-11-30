Россиянин отсудил за бракованный Лэнд Крузер более 36 миллионов рублей

Александр, житель Красноярска, выиграл в суде более 36 миллионов рублей от «Тойоты Мотор», что в семь раз превышает стоимость его Toyota Land Cruiser 200 на момент покупки. Он приобрёл внедорожник 2017 года за примерно 5 миллионов рублей, однако двигатель дважды оказался неисправным.

© За рулем

Первый раз дилер устранил поломку по гарантии, но, когда проблема повторилась, ответственность возложили на Александра, указав на «неправильный фильтр». Не согласившись с этим, Александр заказал независимую экспертизу, которая выявила заводской дефект. Попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом: представитель компании отказался идти на компромисс.

В результате юрист подал иск, требуя вернуть стоимость автомобиля, компенсировать разницу в нынешней его цене, а также выплатить неустойку, штраф и судебные расходы.

Суд признал иск обоснованным, обязав «Тойоту Мотор» выплатить общую сумму: около 5 миллионов рублей за машину, свыше 9 миллионов рублей разницы в цене, около 15 миллионов рублей за неустойку, более 7 миллионов рублей штрафа и 366 тысяч рублей на судебные расходы.