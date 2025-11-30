Рама, дизель, полный привод – добротные проходимые «японцы» уже в России

В Россию привезли пикапы Isuzu D-MAX 2025 года, представлены семь моделей, стоимость которых варьируется от 3,8 до 4,84 миллиона рублей. Новые автомобили уже можно найти в таких городах, как Хабаровск, Томск, Владивосток, Магадан, Якутск и Южно-Сахалинск. Все машины принадлежат к третьему поколению D-MAX и оснащены 2,5-литровым турбодизелем, обеспечивающим мощность от 150 до 155 л.с., а также 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF.

Кроме того, задействован подключаемый полный привод с понижающим рядом в трансмиссии. Это сочетание мощного мотора (до 400 Нм), понижающей передачи и рамной конструкции делает пикап особенно подходящим для эксплуатации в сложных условиях. Наиболее оснащённая версия V-CROSS включает в себя черную радиаторную решетку, расширенные колесные арки, 18-дюймовые колеса и агрессивные шины.

Внутри автомобиля предусмотрена кожаная обивка сидений, климат-контроль, медиасистема с большим экраном и множество систем помощи водителю. Более доступные версии D-MAX также могут быть оборудованы системой стабилизации, парковочными датчиками, камерой заднего вида и шестью подушками безопасности.