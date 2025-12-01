"Автостат" рассказал, какие машины подорожали в ноябре

Во второй половине ноября корректировка цен на новые автомобили продолжилась, но заметно замедлилась. С 16 по 30 ноября стоимость изменилась лишь у двух марок. В то время как в первой половине месяца повышение или корректировка цен были зафиксированы у двенадцати брендов, сообщает "Автостат".

Solaris увеличил стоимость трех моделей. Кроссовер HC подорожал на 99-144 тысячи рублей, за исключением комплектаций Classic MT и Prime MT, что соответствует росту на 4%. Седан KRS прибавил 92-105 тысяч рублей (плюс 3,8-4%). Кросс-хэтчбек KRX стал дороже на 95-108 тысяч рублей, также в пределах 3,8-4%.

BAIC пересмотрел стоимость двух моделей разнонаправленно. Седан U5 Plus подешевел на 45,4-50 тысяч рублей (минус 1,9-2,1%). При этом внедорожник BJ60 прибавил 90 тыс. рублей, то есть подорожал (плюс 1,6%).

В итоге за весь ноябрь изменения цен коснулись четырнадцати автопроизводителей, однако динамика второй половины месяца оказалась значительно спокойнее по сравнению с началом периода.