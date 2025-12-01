В России выпускают более 50 моделей легковых автомобилей

В России сегодня производится более 20 автомобильных брендов и свыше 50 моделей в сегменте легкового транспорта. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Как уточнил глава ведомства, российский автопром предлагает широкую линейку транспортных средств, включая седаны, кроссоверы, пикапы и автомобили повышенной проходимости.

«Если говорить про легковой сегмент, такой, наверное, самый интересный, то у нас производится больше 20 брендов и более 50 моделей», — сообщил Алиханов.

Также глава Минпромторга рассказал, что производство автомобилей в России во всех сегментах за январь — октябрь 2025 года сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а автомобилей в целом — 19 лет. Алиханов отметил, что устаревание автомобильного парка произошло из-за того, что после вступления России во Всемирную торговую организацию таможенный тариф изменился таким образом, что ввоз подержанных машин деформировал российский автомобильный рынок.

