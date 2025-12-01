В России хотят наладить выпуск премиального кроссовера

Производство кроссовера Tenet T9 на автозаводе "АГР холдинг" в Калуге планируют начать в 2026 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Андрей Карагин.

"Что касается модели Т9, на сегодняшний день принято решение сфокусироваться на трех автомобилях, о которых я говорю. <…> По T9 запуск запланирован на 2026 год", - сказал он.

Сейчас компания выпускает кроссоверы Tenet T4, Tenet T7 и Tenet T8.

Российский автобренд Tenet был основан в феврале 2025 года "АГР холдингом" и китайской компанией Defetoo.

О компании

"АГР Холдинг" специализируется на производстве и продаже автомобилей, запасных частей и организации сервисного обслуживания в РФ.

В активы компании входят заводы по производству автомобилей и двигателей в Калуге (технопарк "Грабцево"), два завода по производству автомобилей в Санкт-Петербурге (промышленные зоны "Каменка" и "Шушары") и склад запасных частей и аксессуаров в Чехове.