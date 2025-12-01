В России отменят скидки в системе «Платон»

Российское правительство приняло постановление о поэтапной отмене скидок, применяемых при расчете тарифа в системе «Платон», сообщает пресс-служба Минтранса.

Система «Платон» взимает плату за проезд грузовиков массой более 12 тонн. Название системы образовано от слов «плата за тонны». Она была запущена в 2015 году для компенсации вреда, который тяжелые автомобили наносят дорожному покрытию.

Средства, собранные с владельцев грузовиков, направляются на строительство и ремонт дорог. Согласно данным Минтранса, благодаря «Платону» в России было построено и отремонтировано тысячи километров дорог и более 100 мостов.

При запуске системы «Платон» базовый тариф составлял 3,73 рубля за километр. Для адаптации грузоперевозчиков к новой системе был введён понижающий коэффициент 0,51, который сохранялся неизменным более девяти лет.

Согласно новому постановлению, с 1 февраля 2026 года понижающий коэффициент увеличится с 0,51 до 0,75, а с 1 февраля 2028 года он будет полностью отменён.

По материалам «Парламентской газеты»