В Москве "Российская газета" обнаружила в продаже отличный вариант для тех, кто не готов тратить на покупку европейского авто много денег, но также и не хочет покупать "китайца". Речь идет о 10-летнем Volkswagen Tiguan с отличным силовым агрегатом и в прекраснейшем состоянии - как из салона.

Автомобиль серебристого цвета выпущен в 2015 году. За десять лет в эксплуатации практически не был: родной пробег составляет 9855 км. В качестве подтверждения есть сервисная книжка.

Tiguan укомплектован 2-литровым двигателем мощностью 170 л.с. и автоматической коробкой передач (не "робот" DSG). Привод - полный.

Кроссовер оснащен подогревами передних сидений и зеркал, кондиционером (есть отдельный дефлектор для задних пассажиров), штатной мультимедиа, задним парктроником, датчиками света и дождя, передними и боковыми подушками безопасности, электрорегулируемыми зеркалами и т.д. С автомобилем продавец отдает комплект зимних колес.

Данный Tiguan был выпущен на заводе Volkswagen в Калужской области. Сейчас на этом предприятии производят кроссоверы под брендом Tenet.

Цена Tiguan 2015 года с минимальным пробегом - 2 490 000 рублей.