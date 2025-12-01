Lexus представил концепт LS в трех вариациях на Japan Mobility Show 2025

С 1989 года и по нынешний день под названием Lexus LS всему миру известен представительский седан. Однако на моторшоу в Токио компания показала аж три проекта с таким именем. Что среди них нет седана – понятно: интерес к этому типу кузова стремительно угасает. Поэтому кроссовер LS Coupe выглядит более логичным шагом на сегодняшнем рынке.

Силуэт ничем не удивляет, китайцы сейчас запускают в серию и не такое. Но оригинальных решений хватает. Задние двери открываются против хода. Багажник выдвигается наружу на манер ящика тумбочки и отделан деревом. В светлом салоне выделяется черное сиденье водителя. Футуристичные дисплеи сочетаются с уютным настоящим деревом.

Lexus LS Micro воспринимается как шутка, подтрунивание. Трехколесную одноместную капсулу для городских поездок можно считать премиальной разве что по сравнению с электросамокатом. У этой хоть крыша есть. Но на конвейере такая вряд ли появится.

А вот превращение серийного LS в минивэн вполне вероятно. Но и тут Lexus вышел далеко за рамки: вэн японцы сделали шестиколесным.

О габаритах и типе привода умолчали.

Ясно ведь, что товарный вариант бессмысленно усложнять лишней парой колес. Тем более что разноразмерность ставит крест на универсальной запаске.

В остальном машина не шокирует. Выделим каскад из двух дисплеев перед водителем, жалюзи на боковых окнах и наличие физических клавиш в столь космическом интерьере.

Трехрядный салон обещает широкие возможности трансформации.

Пока нет никакой конкретики о том, каким станет следующий серийный Lexus LS. Вероятно, пока японцы будут собирать мнения о разных форм-факторах и потом примут решение.