В Башкирии выставили на торги 25 арестованных авто

Территориальное управление Росимущества по Республике Башкортостан объявило о проведении электронного аукциона по продаже арестованного имущества, в рамках которого на продажу выставлено 25 легковых автомобилей. Торги назначены на 24 декабря и состоятся на площадке "Фабрикант", сообщает UfaTime.

В перечне - широкий спектр моделей от массового сегмента до премиальных. В их числе Volkswagen Golf 2011 года, Skoda Octavia 2010 года, несколько Renault Duster 2020 года выпуска, Lada Granta и Lada Largus разных модификаций, а также Lexus NX300 2019 года и Lexus RX300 образца 2002 года.

В списке присутствуют и другие автомобили, включая Hyundai Solaris, Kia Rio, BMW 316i, Audi A6 и Chery Tiggo 4.

Стоимость лотов варьируется от 217 тысяч рублей за Datsun on-DO 2015 года до более чем 3,2 миллиона рублей за Lexus NX300. Все машины находятся под арестом, а часть из них дополнительно обременена банковским залогом. Победитель торгов обязан оплатить полную стоимость приобретенного имущества в течение пяти дней после завершения аукциона.

Прием заявок уже открыт и продлится до 22 декабря. Для участия необходимо внести задаток в размере 15% от стартовой цены выбранного лота.