Россияне стали массово жаловаться на сроки ремонта машин

Сроки ремонта автомобилей в России резко сдвинулись из-за задержек с доставкой иностранных запчастей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы финансового уполномоченного.

За первые девять месяцев 2025 года суммарное число претензий к страховщикам достигло 101 тысячи. Достигнутый результат оказался максимальным с 2022-го. Наиболее распространенная жалоба граждан затронула увеличившиеся сроки ремонта автомобилей по ОСАГО.

Подобную динамику финансовый уполномоченный Светлана Максимова объяснила непростой экономической ситуацией на рынке автозапчастей. За последнее время, пояснила она, сроки их доставки значительно увеличились, как и стоимость комплектующих. На этом фоне уложиться в отведенное законодательством время на ремонт авто по ОСАГО (на это дается 30 дней) в ряде случаев не получается. В результате в ряде случаев страховщики заранее отказывают клиентам в этой услуге, понимая, что починка машины в сложившихся реалиях может занять гораздо большее время, констатировала Максимова.

Из-за проблем с доставкой запчастей обслуживание машин в России в последнее время значительно подорожало. По итогам января-августа 2025 года средняя стоимость ремонта автомобиля в стране выросла на 21 процент и достигла 11,5 тысячи рублей.