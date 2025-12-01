В России начались продажи нового кроссовера Geely

Российский офис Geely объявил о начале продаж нового гибридного кроссовера EX5 EM-i. С 1 декабря модель будет доступна у официальных дилеров марки по цене 3 569 990 рублей за начальную комплектацию Pro и 3 869 990 рублей за топовое исполнение Max.

EX5 EM-i оснащен параллельно-последовательной гибридной установкой, включающей 99-сильный ДВС объемом 1,5 литра и электродвигатель мощностью 218 лошадиных сил. Гарантия на машину составляет 6 лет, или 150 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), а срок службы тяговой батареи составляет 8 лет, или 150 тысяч километров.

Новинка создана на основе современной модульной архитектуры GEA (Global Electric Architecture), которая дополняется высокоэффективной гибридной системой EM-i. Максимальная дальность хода Geely EX5 EM-i достигает 943 километра.

Кроссовер адаптирован к российским условиям. В базовой комплектации Pro автомобиль оснащен "зимним" пакетом, включающим подогрев передних сидений, рулевого колеса, заднего стекла, обогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок переднего стеклоомывателя. Внешние зеркала оборудованы обогревом и электрорегулировками, а бачок омывателя увеличен до 5 литров.

Начальная версия EX5 EM-i включает 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, тонировку задних стекол, полностью светодиодную оптику и рейлинги на крыше.

Топовая комплектация Max предлагает 19-дюймовые диски, вариативную отделку интерьера и сидений коричневой экокожей, электропривод складывания зеркал, систему интеллектуального управления дальним светом, панорамную крышу с люком, электропривод багажника, атмосферную подсветку салона, проекционный дисплей, беспроводную зарядку для смартфонов и подсветку зеркал в козырьках.

На выбор покупателей доступно шесть оттенков кузова: белый, серебристый, синий, зеленый, черный и серый и два варианта отделки салона: темно-синий и коричневый.

