В Казахстане начались продажи новой модели Kia местной сборки - доступного седана Soluto, который в России бы стал конкурентом Lada Iskra.

Kia Soluto имеет длину 4300 мм и колесную базу 2570 мм. Lada Iskra почти такая же по длине - 4333 мм, но имеет более вместительный салон благодаря большей колесной базе 2603 мм.

Kia Soluto оснащается 95-сильным двигателем и автоматической коробкой передач.

В базовой версии седан комплектуется центральным замком, мультирулем, фронтальными подушками безопасности, ABS, ESC, системой помощи трогания на подъеме, кондиционером, мультимедиа с 7-дюймовым экраном с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, камерой заднего вида, 14-дюймовыми колесами со стальными дисками.

В более дорогом исполнении у авто появляются подогревы передних сидений и наружных зеркал, салон с отделкой кожзамом, 14-дюймовые литые колесные диски.

Новинка доступна в двух комплектациях стоимостью 8 и 8,5 млн тенге (1,21-1,29 млн рублей). В эти же деньги в Казахстане оценивают Lada Vesta. Российский седан существенно больше, но при этом в базе идет с МКП.

Lada Iskra в Казахстане пока не продается.