Автоэксперт призвал изменить методику ОСАГО

В России необходимо изменить методику ремонта автомобилей по ОСАГО. Сегодня расчет проводится в рамках средней стоимости запчастей, а не рыночной. Это является основной проблемой, по которой часто не удается приобрести оригинальные запчасти, а сам процесс ремонта затягивается, объяснил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Так он прокомментировал сообщение о массовых жалобах россиян на нарушения сроков ремонта автомобилей по страховке. Отмечается, что ситуация осложнилась проблемами с поставками автозапчастей: доставка занимает больше времени, а цены остаются высокими. По словам Казаченко, решить проблему позволил бы пересмотр стоимости ремонта в соответствии с рыночными ценами.

«Услуги не подорожали, сами запчасти есть, но просто их невозможно приобрести за те деньги и с теми скидками, которые требуют страховые компании от партнеров, — пояснил он. — У страховой компании высчитывается стоимость запчастей по единой методике, плюс страховая требует скидку от исполнителя. Поэтому получается, что исполнитель купить не может, предлагает клиенту доплатить, он не хочет, сервис пишет, что отказ от ремонта».

Казаченко напомнил, что методика для ОСАГО меняется не чаще, чем раз в год, и только на основе средней стоимости. В результате реальные запчасти на предусмотренные средства купить не удается – только бывшие в употреблении. Все это следует изменить и привести « в чувство», подчеркнул эксперт.

Говоря о конкретных примерах с перекосами цен, он отметил, что сегодня фара для Arrizo 8 в единой методике стоит 108 тысяч рублей, а в реальности – 45 тыс. рублей. При этом фара для BMW в единой методике стоит 220 тысяч рублей, а в реальности – 460 тыс. рублей. Если она требует замены, приходится покупать подержанную, но даже среди таких запчастей при высоком спросе цены остаются высокими, заключил автоэксперт.

Напомним, сообщалось, что за девять месяцев 2025 года в службу финансового уполномоченного поступило около 101 тыс. жалоб на страховые компании — это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и является максимумом почти за три года, причем основная часть претензий связана с ОСАГО. Из-за проблем с доставкой и ценами страховщики заранее понимают, что не смогут уложиться в 30-дневный срок ремонта и чаще выбирают денежные выплаты, которые учитывают износ автомобиля и снижают компенсацию почти вдвое. На рынке уже накопилась обширная судебная практика, и владельцы автомобилей все чаще добиваются возмещения убытков за нарушение сроков ремонта.

Ранее стало известно, что ЦБ расширит тарифный коридор ОСАГО.