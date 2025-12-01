В Казахстане представили дорожную машину на шасси «КАМАЗ»

Спецтехнику на шасси «КАМАЗ» показали в Казахстане

Торгово-финансовая группа «КАМАЗ» и смоленский «Завод КДМ» представили новую комбинированную дорожную машину, созданную на базе самосвала КАМАЗ-6595. Обновленная модель уже доступна для заказа, сообщили в пресс-службе компании.

Премьера КДМ ЭД445В1 прошла на выставке COMvex 2025. Машина разработана для повышения эффективности обслуживания дорог и трасс, особенно в условиях климата России.

Среди основных преимуществ КДМ на шасси КАМАЗ-6595 – установка передней оси с грузоподъемностью девять тонн. Это позволяет увеличить общую допустимую нагрузку на автомобиль на 20% по сравнению с предыдущими версиями.

Новинка оснащена двигателем мощностью 483 л.с., современными светодиодными фарами с подогревом стекла и системой ограничения скорости при поднятом кузове.

