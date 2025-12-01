В России собрались урезать продажи иностранных автомобилей

Доля автомобилей иностранного производства на российском рынке в 2035 году в рамках обсуждаемой правительством стратегии должна сократиться до 20 процентов, как было до введения санкций. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

По его словам, в прошлом году на автомобили российской сборки приходилось 44 процента рынка, а в 2025-м — уже 55 процентов. Достичь такого результата позволил комплекс промышленных субсидий.

Он уточнил, что на сегодня в стране производится более 20 брендов и более 50 моделей в сегменте легковых автомобилей, в том числе седаны, кроссоверы, пикапы и автомобили повышенной проходимости.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, что в октябре ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию стал рекордным более чем за 25 лет. Поводом для ускорения импорта стали планы властей по очередному повышению утилизационного сбора, делающего популярные иномарки менее доступными для россиян.

В октябре первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что с 2022 года российская автомобильная промышленность при поддержке государства решила множество задач и создала условия для развития предприятий. В том числе удалось сохранить занятость на предприятиях, перезапустить производственные площадки, оставленные иностранными партнерами, и наладить выпуск ряда автокомпонентов, которые ранее импортировались.