Kia Seltos второго поколения готовится к дебюту: первые тизеры

Глобальный субкомпактный кроссовер скоро сменит генерацию, премьера пройдёт 10 декабря 2025 года. Судя по снимкам, новинка получит экстерьер, оформленный в актуальном фирменном стиле марки.

Корейская марка начала выпускать паркетник Kia Seltos в 2019 году, изначально он дебютировал в Индии, но позже модель стала глобальной; рестайлинг она пережила в 2022-м. Ранее SUV был представлен в том числе на российском рынке, производство было налажено на калининградском заводе «Автотор». Сейчас компания готовится к презентации Seltos второго поколения, которая пройдёт в середине следующей недели.

Kia сопроводила анонс с датой дебюта – 10 декабря 2025 года – первыми тизерами «второго» Seltos. Судя по ним, экстерьер новинки будет оформлен в актуальном фирменном стиле бренда. Так, на снимках можно увидеть головную оптику сложной формы с вертикальными «изогнутыми» ходовыми огнями и основными блоками фар, «вписанными» в «тигриный нос» радиаторной решётки. Она получила рисунок из вертикальных штрихов чёрного цвета с серебристой окантовкой, на кромке капота располагается серебристый же логотип.

Кроссовер имеет чёрные стойки крыши, что создаёт эффект «парящего верха», аналогичного цвета рейлинги, обвес по периметру кузова (включая накладки на колёсные арки) с серебристыми вставками на обоих бамперах, двухцветные колёсные диски, обычные наружные зеркала с повторителями поворотников, а также выдвижные дверные ручки. Вертикальные фонари оформлены в схожем стиле с головной оптикой, в верхней части багажной двери нового Seltos установлен спойлер.

В пресс-службе компании рассказали, что в линейку Kia Seltos второго поколения войдут версии, которые будут иметь ряд визуальных отличий от стандартных паркетников – X-Line и GT-Line. Салон новинки производитель пока держит в секрете, как и технические характеристики, которые Киа пообещала обнародовать в рамках скорой презентации.

В гамму актуального субкомпактного кроссовера на домашнем рынке, в Южной Корее, входит два бензиновых варианта: турбомотор объёмом 1,6 литра (максимальная мощность – 198 л.с.), работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, и 2,0-литровый двигатель (149 л.с.), идущий в комплекте с вариатором. Привод – передний или полный.

Каким окажется ценник Kia Seltos следующей генерации, станет известно позже. Отметим, на домашнем рынке актуальный паркетник с 2,0-литровым двигателем на сегодняшний день можно купить за 21 690 000 – 28 090 000 вон (эквивалентно примерно 1,1 – 1,49 млн рублей по текущему курсу). Стоимость версии с турбомотором объёмом 1,6 литра в Корее равна 22 660 000 – 29 060 000 вон (около 1,2 – 1,53 млн рублей).

Напомним, корейский производитель в конце прошлого месяца представил кроссовер Kia Telluride нового поколения. Для этой модели главным рынком являются Штаты, здесь же налажен её выпуск. Как Kolesa.ru сообщал ранее, этому SUV изменили внешний дизайн, подкорректировали салон, расширили список оборудования и сменили «начинку».